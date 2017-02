Ook damesteams welkom op AnKotoernooi

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Misschien hebben we er te weinig aandacht aan besteed waren de woorden van de organisatie van het AnKotoernooi. De laatste weken kreeg de organisatie steeds vaker vragen of er ook damesteams welkom waren op het AnKotoernooi. Uiteraard zijn jullie welkom was het antwoord en vandaar ook de oproep richting de damesteams , jullie zij van harte welkom. Dus dames... doe vooral mee. Voetbal is een heren- en damessport en juist deze mix maakt voetbal zo leuk. Dames spelen uiteraard tegen damesteams. Voor de heren is de leeftijd in principe op 35+ gesteld, voor de dames is de leeftijdsgrens op 30+ gesteld. Heb je vragen of wil je een team aanmelden? Neem per mail contact op met de organisatie van het AnKotoernooi :