Waarom zou het geluk VV Winsum niet een keer toelachen

Dit weekend wordt er een beperkt programma in het amateurvoetbal afgewerkt. Er staan alleen duels op het programma die enkele weken geleden niet gespeeld konden worden omdat Koning Winter even om de hoek kwam kijken. Dat zorgde dat er dat weekend alleen maar op kunstgras gespeeld werd al deed een enkele consul nog een poging om op natuurgras te laten spelen. Maar uiteindelijk werden het alleen maar kunstgrasduels omdat het spelen op een harde ondergrond in de winter wezenlijk anders is dan een hard veld in de zomermaanden.Waar zaterdag Zoutkamp op het programma staat is zondag Winsum de plaats waar het moet gaan gebeuren. In Winsum krijgt de zondagtak van VV Winsum bezoek van Surhuisterveen dat als nummer twee een verliespunt minder heeft dan koploper Gorredijk. De Surhuisterveensters staan namelijk op 31 punten uit veertien wedstrijden tegenover Gorredijk dat uit zijn zestien wedstrijden 35 behaalde. De Winsumers hebben van hun laatste tien duels er geen een gewonnen en staan daardoor met tien punten uit veertien duels op een voorlaatste plaats met twee punten voorsprong op hekkensluiter Donkerbroek. Vreemd genoeg wisten de Winsumers in het heenduel met 2- 1 van Surhuisterveen te winnen. Maar het Winsum van toen en het Winsum van nu is appels met peren vergelijken, Diverse mutaties binnen de selectie hebben er voor gezorgd dat het iedere week weer een verrassing is wie er in het veld verschijnen en wat de prestaties natuurlijk niet ten goede komt.Zondag wacht er voor de thuisploeg een tegenstander die tot op het bod gemotiveerd zal zijn. Surhuisterveen is met Gorredijk in een felle strijd om het kampioenschap verwikkeld en wil natuurlijk ook de thuisnederlaag van eerder in het seizoen wegpoetsen. Kortom allemaal ingrediënten die er voor zorgen dat het voor de formatie van een geplaagde trainer Willem Kluin een lastige opgave gaat worden om een goed resultaat te boeken. Maar niets is gek natuurlijk want na een groot aantal nederlagen komt er een moment dat het geluk een ploeg een keer toelacht. En waarom zou dat zondag in Winsum niet het geval kunnen zijn.