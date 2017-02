De punten worden zaterdag in Zoutkamp niet .....verdeeld

Dit weekend wordt er een beperkt programma in het amateurvoetbal afgewerkt. Er staan alleen duels op het programma die enkele weken geleden niet gespeeld konden worden omdat Koning Winter even om de hoek kwam kijken. Dat zorgde dat er dat weekend alleen maar op kunstgras gespeeld werd al deed een enkele consul nog een poging om op natuurgras te laten spelen. Maar uiteindelijk werden het alleen maar kunstgrasduels omdat het spelen op een harde ondergrond in de winter wezenlijk anders is dan hard veld in de zomermaanden.Door het uitvallen van veel wedstrijden een paar weken geleden staat voor mij zaterdag het duel Zeester-Ezinge op het programma. Een streekderby uit de kelderklasse van het amateurvoetbal waarin het draait om prestige. Want waar Zeester op de ranglijst op een elfde plaats bivakkeert, neemt de ploeg uit Feerwerd een twaalfde plaats in. Dat zijn geen posities waar je honderden toeschouwers mee naar een sportcomplex trekt. Maar een streekderby is toch even anders. Dan wil je, en helemaal niet als thuisploeg, niet verliezen. Iets wat Ezinge eerder in het seizoen wel deed toen het met 1-0 de winst aan de Zoutkampers liet. Vorig weekend verloren beide ploegen hun wedstrijd. Ezinge ging in de slotfase onderuit tegen Kootstertille en Zeester werd bij OKVC op een 8-2 nederlaag getrakteerd. Dat zorgt dat er binnen beide ploegen voldoende ingrediënten aanwezig zijn om zich te willen revancheren voor de prestaties van een week eerder. Terugkijkend in de historie van dit duel hebben beide verenigingen vanaf het seizoen 1996- 1997 zeven keer tegen elkaar gespeeld. Twee keer was er winst voor de thuisploeg een keer eindigde het duel onbeslist en vier keer ging Ezinge met de drie punten naar huis. Wat het morgen wordt is lastig inschatten maar een gelijkspel wordt het niet.