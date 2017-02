SV Bedum laat twee punten liggen.

Middenmoter SV Bedum moest zaterdagmiddag op bezoek bij het eveneens in de middenmoot bivakkerende Klazienaveen. In het gelijknamige dorp werd het een 2-2 gelijkspel na een wedstrijd waarin de Bedumers twee keer op voorsprong kwamen.SV Bedum begon onder leiding van assistent-trainer Hans Setz, hoofdtrainer René Wollerich was zaterdag afwezig, goed aan het duel tegen Klazienaveen. Het team speelde prima vanuit de organisatie en kwam na bijna een half uur spelen op voorsprong door een goal van Nigel Bakker. De 0-1 stand bleef tot aan de rust gehandhaafd waarbij een tweede goal voor de gasten meer in de lijn der verwachting lag dan dat de thuisploeg zou gaan scoren. Na de rust waren het de gastheren die als eerste wisten te scoren. Een goal waarbij doelman Lars van der Sluis niet vrijuit ging. Tien minuten na de gelijkmaker kwamen de paarshemden op een hernieuwde voorsprong. Goed voorbereidend werk van Nigel Bakker zorgde dat Richard de Boer in balbezit kwam die vervolgens de goalie van Klazienaveen wist te passeren: 1-2. Vanaf dat moment hadden de bezoekers het duel volledig onder controle en zag het er naar uit dat de drie punten mee naar Bedum zouden gaan. Maar in de 85minuut ging doelman Van der Sluis voor de tweede keer in de fout wat de gelijkmaker voor de thuisploeg betekende. Een 2-2 stand waar het uiteindelijk ook bij bleef en die door Hans Setz als teleurstellend werd ervaren. ,,We waren duidelijk de betere ploeg maar helaas ging het mis door twee persoonlijke fouten. Maar dat is nog het meest triest voor Lars zelf die normaliter prima staat te keepen.”