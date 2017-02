Gezondheid boven competitie. Ouders in spagaat door KNVB

De KNVB stelt op 16 februari in het Algemeen Dagblad dat er geen paniek is gerezen na de uitzending van Zembla de dag daarvoor. Facebook-platform 'komvandatgrasaf' ziet dat anders. "Het is geen juiste afspiegeling van de realiteit," zegt initiatiefnemer Jakob de Haan. "Ouders zijn verontwaardigd en worden met de minuut bozer. De geloofwaardigheid van het RIVM is compleet naar de knoppen en het is beschamend hoe de KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten het rijksinstituut blijven dekken." Dit wordt onderschreven door de tientallen berichten in lokale en landelijke media en clubwebsites waarin wordt aangekondigd dat kunstgrasvelden sluiten en jeugdspelers het rubbergranulaat niet meer op mogen. Ook zien we het terug in de massa emotionele berichten op ons platform.Leden voelen zich door de KNVB in de steek gelaten. Het duurt te lang voordat er wordt ingegrepen. De Haan: "We zien steeds meer dat ouders het lidmaatschap opzeggen en hun kinderen een andere sport laten kiezen. Liever een hoop ruzie met je kind dan over een aantal jaar spijt en verdriet aan een ziekenhuisbed." Nee, het is niet wetenschappelijk bewezen dat rubbergranulaat gevaarlijk is. Het is ook niet bewezen dat het veilig is. Zolang het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten op de gezondheid nog zoveel lacunes bevat, is het niet verantwoord om duizenden kinderen op het rubbergranulaat te laten voetballen.De vraag is onderhand niet zozeer of men over zou willen schakelen naar een alternatief voor rubbergranulaat. Eerder dient men te kijken of het mogelijk is. Enerzijds staan gemeenten misschien wel open voor vervanging, maar muteren ze de meerkosten op de voetbalclubs. De meerderheid daarvan is niet financieel daadkrachtig genoeg om een omschakeling te bekostigen en zijn afhankelijk van de gemeenten, eigenaren van de kunstgrasvelden.Anderzijds wordt een individuele keuze om niet te sporten op rubbergranulaat niet ondersteund door de KNVB. Bij niet opdagen, volgt een boete. Ouders voelen zich hierdoor in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Ze worden zo gedwongen te kiezen tussen de zorgen om de gezondheid en de competitie. "Wat heb je aan een voetbal bond, die blind is voor de zorgen en doof voor de bezwaren van zijn leden? Het wordt tijd dat de KNVB partij kiest voor zijn achterban. Wie betaalt, bepaalt. Zonder onze contributie, zonder onze deelname, bestaat de KNVB niet," aldus de Haan.Ouders zijn het spuugzat dat hun zorgen weggezet worden als onnodig gezeur. Komvandatgrasaf heeft daarom besloten de discussie te faciliteren door kennis beschikbaar te stellen aan ouders en voetbalclubs. "Je kunt niet verwachten dat iedereen de knowhow en tijd heeft om alles uit te zoeken," zegt de Haan. "Men kan bij ons terecht voor voorbeeldbrieven en stappenplannen om het gesprek met de lokale overheid aan te gaan." Hiervoor lanceert komvandatgrasaf vandaag om 19.00u haar website: http://komvandatgrasaf.nl Ook is een samenwerking aangegaan met de petitionaris van https://geenrubberexperiment.petities.nl/ en ondersteunt het actief het werven van ondertekenaars.Na de uitzending ‘Gevaarlijk Spel’ van Zembla dat op 5 oktober 2016 is uitgezonden besloten vier voetbalvaders van het Friese SC Leovardia het facebook-platform komvandatgrasaf op te richten. Inmiddels telt het initiatief 780 vind-ik-leuks en 852 volgers door heel Nederland. Inmiddels wordt het initiatief door vertegenwoordigers in Gelderland en Drenthe ondersteund.