'Nepgras' in het voordeel van SV Bedum tegen Kloosterburen

In het weekend dat in het noorden de voorjaarsvakantie begint is er een volledig programma in het amateurvoetbal. Als ik de radio vanmorgen mocht geloven vertrekken hele ´volksstammen´ naar oorden waar sneeuw ligt of waar het warmer en zonniger is dan in Nederland. Ondanks dat moet er echter wel gevoetbald worden en staat voor mij zaterdag het duel Middelstum-Be Quick op het programma en mag ik zondag langs de lijn staan bij de 'Ommelander-derby' SV Bedum-Kloosterburen.Waar een dag eerder de veldomstandigheden in Middelstum een belangrijke rol gaan spelen is dat een dag later in Bedum niet anders. Niet dat er in Bedum op natuurgras gespeeld gaat worden maar het spelen op kunstgras is even wat anders dan op gewoon gras voetballen. In veel gevallen betekent dat het vaak zo is dat de thuisploeg in het voordeel is. In de eredivisie praten ze zelfs over competitievervalsing en waar hier natuurlijk ook sprake van is. Het met regelmaat op kunstgras kunnen trainen en spelen brengt natuurlijk voordelen mee. Wanneer we alleen dit seizoen kijken dan zien we dat de Bedumers tot nu toe thuis nog geen competitieduel hebben verloren. Kloosterburen speelde dit seizoen tot nu toe twee keer op kunstgras. Het won met 0-3 van Groen Geel en verloor met 7-0 van VVK. De geschiedenis van SV Bedum is nog niet heel lang en in die geschiedenis stond SV Bedum-Kloosterburen twee keer eerder op het programma. In het seizoen 2013-2014 won de thuisploeg met 5-0 en vorig seizoen ging een zwaar gehavend Kloosterburen met 3-0 onderuit.Na de winterstop kwam SV Bedum tot nu toe twee keer in actie. Een keer voor de competitie, wat een 4-0 zege op Froombosch opleverde, en vorig weekend werd er vriendschappelijk tegen BATO gespeeld en wat de paarshemden een 2-1 zege opleverde. Kloosterburen speelde na de winterstop een keer en dat werd toen een 3-0 overwinning op Farmsum.Gezien het voordeel hebben van het bekender zijn met het spelen op kunstgras zijn de Bedumers favoriet maar dan moeten ze beter spelen dan in het heenduel in Kloosterburen waar ze toen door de thuisploeg op een kansloze 3-0 nederlaag werden getrakteerd.