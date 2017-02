Veldomstandigheden een beslissende rol bij Middelstum-Be Quick?

In het weekend dat in het noorden de voorjaarsvakantie begint is er een volledig programma in het amateurvoetbal. Als ik de radio vanmorgen mocht geloven vertrekken hele ´volksstammen´ naar oorden waar sneeuw ligt of waar het warmer en zonniger is dan in Nederland. Ondanks dat moet er echter wel gevoetbald worden en staat voor mij zaterdag het duel Middelstum-Be Quick op het programma.Wanneer de Middelstumers bovenin mee willen blijven doen dan zou een zege tegen Be Quick ze uitstekend van pas komen. Middelstum neemt in zaterdag 4E met 21 punten uit vijftien duels namelijk een vijfde plaats in en Be Quick is met 35 punten uit vijftien duels nummer twee in deze competitie. Door het verschil in het aantal gespeelde wedstrijden is er ook in deze competitie al een aardig vertekend beeld ontstaan. Zo hebben Onstwedder Boys, SJS en De Fivel minder duels gespeeld dan Middelstum. Wanneer die drie hun achterstallige duels winnen is plaats vijf opeens plaats acht. Dat is nog geen reden tot paniek maar wel minder leuk. Zaterdag moet Middelstum het opnemen tegen een Be Quick dat naast dat het nog volop meedoet voor het kampioenschap ook nog eens aan de leiding gaat in de tweede periode. Dat betekent dat het geen gemakkelijke klus gaat worden voor de mannen van trainer Raymond Scholtens.Heel veel speelden beide teams nog niet tegen elkaar want ‘live uitslagen’ geeft precies twee keer een Middelstum-Be Quick aan. In het seizoen 2011-2012 speelden beide teams voor de beker tegen elkaar en toen won de thuisploeg met 6-1. En in het seizoen 2014-2015 werd het in competitieverband een 2-2 gelijkspel. Of dat zaterdag zal gaan lukken is maar afwachten. Want mede door een reeks aan zware blessures is Middelstum niet echt geweldig uit de winterstop gekomen. Van de drie tot nu toe na de winter gespeelde competitieduels verloren de blauwhemden van Poolster en Amicitia VMC en speelde het gelijk tegen SJS. Be Quick deed het wat dat betreft beter. De stadjers scoorden in hun drie duels na de winterstop zeven punten en wat ze voor morgen licht favoriet maakt. Licht favoriet want het natuurgrasveld in Middelstum kan wel eens een belangrijke factor zijn.