Leendert Nieborg volgend seizoen hoofdtrainer v.v. Ezinge

Leendert Nieborg pakt de draad als voetbaltrainer weer op. Nieborg, vorig seizoen nog trainer van Stedum wordt met ingang van het seizoen 20 17-2018 namelijk hoofdtrainer bij de voetbalvereniging Ezinge.Al in het seizoen 2015-2016 besloot Leendert Nieborg dat hij dit seizoen niet actief als trainer wilde zijn. Even een jaar in de luwte was zijn reden na een loopbaan van ruim vijfentwintig jaar die hem o.a. langs Zuidhorn, GEO, Grootegast, GVAV Rapiditas en Stedum bracht. Maar enige tijd geleden sprak ik Leendert die toen liet horen dat het alweer begon te kriebelen. Gisteravond, donderdag 16 februari, tekende Leendert Nieborg voor een jaar bij de v.v. Ezinge als opvolger van Anthonie Argus.