Omlandia zoekt deelnemers jeugdtoernooien

VV Omlandia heeft in 2016 een oude traditie weer hersteld door het organiseren van een Jeugdvoetbaltoernooi. Ook in 2017 gaan we weer toernooien voor de jeugd organiseren, maar dan nu voor alle jeugdvoetballers vanaf JO9.Wij zullen op 3 verschillende speeldagen de jeugdteams laten spelen. Alle deelnemende jeugdteams van Omlandia spelen in de 1e klasse.De speeldata zijn:Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag)JO17 09:00-12:30 uurJO19 13:30-17:00 uurZaterdag 3 juni 2017JO9 09:00-12:30 uurJO13 13:00-17:00 uurMO15 (7x7) 13:00-17:00 uurZaterdag 10 juni 2017 JO11 09:00-12:30 uurJO15 13:00-17:00 uurMO17 13:00-17:00 uurEr zal gestreden worden om een mooie beker! Alle deelnemers zullen worden beloond met een medaille.Indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere van de toernooien, wilt u dan de teams aan ons doorgeven via, want inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.Inschrijven is alleen mogelijk per e-mail. Na ontvangst van de inschrijving zal de inschrijving per e-mail worden bevestigd.Omdat een goede organisatie van het Jeugdvoetbaltoernooi veel tijd kost vragen wij u dan ook uiterlijk in te schrijven voor 30 maart 2017.Graag vernemen wij van u in welke klasse uw team speelt, zodoende proberen wij de sterkte van de poules hierop aan te passen. Staat er geen klasse aangegeven, deelt de organisatie in naar eigen inzicht.Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het natuurlijk graag van u.Mocht deze uitnodiging niet voor u bedoeld zijn? Wilt u deze dan doorzenden richting de juiste persoon binnen uw voetbalvereniging?Met vriendelijke groet,V.V. OmlandiaOrganisatie JeugdtoernooiPeter Janssen Simon Schuil jrMets Elgersma Alfons Bergman