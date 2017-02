EKC 2 kan wel wat speelsters gebruiken

Onderstaande oproep kreeg ik toegestuurd van EKC2. Een team wat wel wat speelsters kan gebruiken zo viel te lezen.Dan zijn wij opzoek naar jou! EKC dames 2 speelt 5de klasse, op dit moment staan we laatste.Dit komt niet door dat we slecht voetballen, dit komt door pech.. veel blessures, dames die het voetballen niet altijd kunnen combineren met werk etc..Letterlijk staat het voor Eenrum Kloosterburen combinatie. Maar figuurlijk staat het voor: gezelligheid, uitdaging, leuke feestjes, goede sfeer, biertje (alleen 18+ natuurlijk) en vooral veel respect voor elkaar.Train dan een keer met ons mee op maandag in Kloosterburen of woensdag in Eenrum.Meer informatie: www.ekcdames.nl, of onze Facebook pagina EKC dames, www.vveenrum.nl en www.vvkloosterburen.nl .We zien je snel!!! Groetjes de Dames van EKC VR2