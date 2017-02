REGISTRATIE ONTVANGEN GELE KAARTEN

Via een van mijn volgers op de sociale media, Theo Hilbert, kreeg ik onderstaand artikel toegestuurd. Een artikel over de straffen en procedures bij gele en rode kaarten waar Theo onderstaande gegevens over opzocht.Er wordt mij wel gevraagd naar de registratie van ontvangen gele kaarten. Ik heb dat even opgezocht en ik vind het volgende:Waarschuwing/gele kaart: Een spelers die een spelbederf- of een licht gewelddadige overtreding maakt ontvangt van de scheidsrechter een officiële waarschuwing: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Twee keer geel = rood.De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert alle overtredingen. Een speler die herhaaldelijk overtredingen begaat in één seizoen, wordt (strenger) bestraft.Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting1 02 03 04 15 16 17 18 19 110 111 2 en vervolgens steeds 2Iedere vierde tot en met tiende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van éénEen binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie levert elk een uitsluiting op van twee wedstrijden.Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarbij de speler van het speelveld wordt gezonden, resulteren – als de tuchtcommissie beide waarschuwingen als zodanig accepteert – in twee registraties in de desbetreffende categorie.Onder wedstrijden wordt verstaan Bindende (en uitgespeelde) competitie- en bekerwedstrijden van de KNVB.