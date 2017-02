Unitas laat keepers als 1e club in Nederland verplicht een ‘Cech-helm’ dragen

Chelsea-keeper Petr Cech draagt tijdens de wedstrijd een helm. Vanaf nu dragen ook de jeugdkeepers van het Gorcumse Unitas, als eerste in het land, een helm. Verplicht. Volgen meer clubs? Met de maatregel wil de club voorkomen dat jongeren hersenletsel oplopen tijdens het sporten. Jaarlijks melden enkele duizenden voetballers zich met een hoofdwond op de spoedeisende hulp.Unitas heeft 12 zwarte exemplaren, de Full90, aangeschaft en voorzien van het clublogo. Alle pupillenkeepers tot en met 12 jaar dragen die verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.Het hoofddeksel vervult de 'bumperfunctie': het haalt krachten weg als het hoofd botst met een voetbalschoen, knie of doelpaal. "Het spel is ruwer geworden en er is minder respect voor elkaar," verklaard keeperstrainer John van der Wal. Hij maakte het bestuur van de Gorcumse amateurclub enthousiast voor de helmplicht."Ik vind het een heel goed idee," zegt Nick Leeuwestein (11) van Unitas. "Als je nu tegen de paal botst, doet het niet zeer." Leonique Stam (9): "Je hebt helemaal geen last van de helm." De komende jaren wil Unitas ook alle juniorenkeepers (tot en met 18 jaar) verplicht een helm gaan laten dragen, zegt jeugdcoordinator Hans Bos.Woordvoerster Maruschka van Soest van de KNVB: "Als een club vindt dat dit veiliger is, vinden wij het oké. Een helm dragen met als doel jezelf te beschermen is volgens de spelregels toegestaan, mits het geen gevaar oplevert voor de tegenstander." Het actief promoten ervan is de voetbalbond niet van plan. "Dit is echt een keuze van clubs."Sander Zaal is nu bijna een jaar de distributeur in Europa van de door een Amerikaanse fabrikant vervaardigde keepershelmen en hoofdbanden (voor veldspelers). Hij zegt vanaf april 2014 al een kleine 2000 exemplaren te hebben verkocht in Nederland en België. ,,De verkoop neemt elke maand toe."In het Nederlandse betaalde voetbal betreedt verdediger Jochem Jansen van eerstedivisionist FC Oss met een hoofdband de grasmat. Op advies van zijn artsen, nadat hij vorig seizoen maanden uit de running was nadat hij een bal van een ploeggenoot keihard op zijn achterhoofd kreeg. "Het geeft mij een gevoel van veiligheid. Ik ben er helemaal aan gewend."Distributeur Zaal zegt toenadering te zoeken tot neurologen en de Hersenstichting voor het voeren van een bewustwordingscampagne. Bij Zaal zelf en zijn zoon Jesper (13) behoort de hoofdband inmiddels tot de standaarduitrusting als ze de wei in gaan voor Roda '46 in hun woonplaats Leusden. "Eerst werd daar wel een beetje lacherig over gedaan. Nu zijn er nog twee teamgenoten van me die hem ook dragen."De bekendste prof met helm is Chelseakeeper Petr Cech. Die draagt hij sinds 2007, nadat hij lang buitenspel stond door een schedelbasisfractuur die hij tijdens een wedstrijd opliep.Bron: www.voetbalnieuws .nl