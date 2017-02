Gerrie Terpstra volgend seizoen trainer VVK-zaterdag 1,

Gerrie Terpstra is volgend seizoen de hoofdtrainer van VVK-zaterdag. Terpstra is nu hoofdtrainer van Blauw Geel’15 en is na het vertrek van Jacob Zwart bij ook interim-trainer bij de zaterdagafdeling van de Voetbalvereniging Korreweg.Terpstra heeft dit weekend Blauw Geel’15 te kennen gegeven dat hij daar na dit seizoen stopt als trainer en dat hij terugkeert naar zijn grote liefde VVK. ,,Wanneer de club waar je groot geworden bent komt dan is de keuze niet moeilijk. Ik moet zeggen dat ik er ook ontzettend blij mee ben. Ik ben nu als interim-trainer al actief bij VVK maar ik wil niet structureel zes dagen per week op het voetbalveld staan. En vandaar mijn afscheid bij Blauw Geel’15 waar ik het mooi wil afsluiten. Een kans die ik groot acht want we staan er op dit moment prima voor in zondag 5D.Ook binnen VVK is men uiteraard ook blij met de terugkeer van Gerrie Terpstra als trainer van VVK-zaterdag 1.,, Gerrie is een echte clubman en het is mooi dat hij weer op het ‘oude nest’ teruggekeerd, aldus een zeer tevreden voorzitter Rick van der Veen.