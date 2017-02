Mocht het duel De Heracliden-GEO vanmiddag afgelast worden dan wil de vierdeklasser graag oefenen. De Heracliden heeft vanaf 16.30 uur de beschikking over het kunstgrasveld in Uithuizen. Men wil graag oefenen tegen een vierde of vijfdeklasser .Voor verdere inlichtingen kan men contact opnemen metTrainer Kees Pranger tel: 06 5239856 of Teamleider Hans Paapst 06 53711809