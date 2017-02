Afgelastingen kunnen gemeld worden …

Afgelastingen die gaan er dit weekend in groten getale komen. Afgelastingen die er komen omdat de velden die zijn voorzien van natuurgras keihard zijn door de vorst die ons land sinds een dag of twee weer in zijn greep heeft.In Leens waren ze er vanmorgen al op tijd bij. Dit weekend wordt er bijniet gevoetbald. De conditie van de twee velden is dermate slecht dat het onmogelijk is dat men in Leens het besluit nam om het volledig programma er maar uit te gooien. Waar de Leensters er vlot uit waren om tot een afgelasting over te gaan was dat in Leek niet anders. Bij de voetbalverenigingwas men er ook vrij snel uit. De velden van de fusieclub waren op donderdagavond al dusdanig hard dat er een streep kon door de wedstrijden die er op het eigen sportpark gespeeld moesten worden. Een wijs besluit van beide verenigingen. Op dit moment, vrijdagmorgen rond 10.30 uur, geeft mijn telefoon aan dat het in Ezinge nog drie graden vriest. Dat betekent dat een voetbalveld wat hard is niet zachter gaat worden. En wanneer vanaf morgen de dooi zou invallen de bovenlaag een ‘prutbende’ gaat worden.Maar dat laatste hoeven we denk ik niemand uit te leggen want opdooi zorgt voor een vertrapt veld plus gevaarlijke situaties voor de spelers. Daarom verwacht ik meerdere afgelastingen in de loop van vandaag en morgen. Want waarom wachten met iets wat je nu al weet. Maar tot op heden zijn dus voor dit weekend de wedstrijden op volgende complexen afgelast: