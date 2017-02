Alfred Sterrenberg neemt na dit seizoen afscheid als hoofdtrainer van VV Winsum VR1.

Na drie intensieve jaren als hoofdtrainer van tweede klasser vv Winsum VR1, heeft Alfred Sterrenberg aangegeven meer tijd aan zijn gezin te willen besteden. De Muntendammer, die bij zijn aanstelling in augustus 2014 een groot deel van de spelersgroep zag vertrekken, is er de afgelopen drie jaar in geslaagd om een volledig nieuw team op te bouwen die nu in de 2klasse meestrijdt voor het kampioenschap en de zo gewenste promotie naar de 1e klasse. In samenspraak met de vrouwen van VR1 zal VV Winsum zo snel mogelijk op zoek gaan naar een waardige opvolger, die het voortreffelijke werk van Alfred Sterrenberg verder kan uitbreiden.