Zondag Kloosterburen-Warffum…… of gaat Koning Winter ons nog plagen

Ook dit weekend is er weer een volledig programma in het amateurvoetbal vastgesteld. Of dat programma ook volledig afgewerkt zal worden is nog maar de vraag. Koning Winter doet namelijk weer een aanval zodat de kans aanwezig is dat het spelen op natuurgras weer onverantwoord zal zijn.Waar op zaterdag ‘ mijn’ duel een grote kans van doorgaan heeft zijn er wat betreft meer vraagtekens bij het duel op zondag. Het duel Kloosterburen-Warffum wordt namelijk op natuurgras gespeeld en dus zal veel afhangen van wat er de komende dagen en nachten gaat gebeuren. Koersen we af op het moment dat de ijsbanen weer opengaan of wordt in het weekend de winterperikelen de kop ingedrukt. Persoonlijk hoop ik op het laatste maar daar zullen veel schaatsliefhebbers anders over denken. Maar op papier staat zondag dus Kloosterburen op het programma. Beide teams kwamen dit kalenderjaar in competitieverband een keer in actie. Kloosterburen was op 29-januari thuis met 3-0 te sterk voor Farmsum en Warffum speelde op 5 februari gelijk tegen Tynaarlo. Eerder dit jaar stonden beide teams in Warffum ook al tegen elkaar en toen werd het een 3- 1 zege voor de Warffumers. Daar zal de thuisploeg zondag graag revanche voor willen waarbij dus veel afhangt van wat Koning Winter gaat doen. Het kan vriezen en het kan dooien, zeggen ze dan en wanneer het maar genoeg dooit, zou het kunnen dat er zondag in Kloosterburen gevoetbald kan worden. Dat geluk had men namelijk op 29 januari ook toen er op de velden, die een dag eerder overal nog knetterhard waren, op sommige plaatsen weer gespeeld kon worden.Maar of het dit weekend ook zo ver komt valt te betwijfelen want de diverse weerprofeten/sites geven t/m maandag nog vorst in de nacht waarbij de een het een paar graden meer ziet vriezen dan zijn ‘collega’.Dit soort omstandigheden, het wel niet doorgaan van een duel, zijn altijd vervelend voor trainers en spelers. Want uit eigen ervaring weet ik dat voetballen op een hard bevroren veld geen pretje is. Dat scheelt heel veel met het spelen op een hard veld in de zomer waarbij de temperaturen ook een niet onbelangrijk rol spelen . Als speler ben je op een hard bevroren veld nu eenmaal minder stabiel. En over een veld waar al een lichte vorm van opdooi zichtbaar is moet je helemaal afblijven. Daarom zullen er dit weekend in het amateurvoetbal ook weer veel duels afgelast worden want de veiligheid van de spelers en speelsters moet wel gegarandeerd zijn.