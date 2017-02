Een mooi affiche in Uithuizen of Harma Boer moet roet in het eten gooien

Ook dit weekend is er weer een volledig programma in het amateurvoetbal vastgesteld. Of dat programma ook volledig afgewerkt zal worden is nog maar de vraag. Koning Winter doet namelijk weer een aanval zodat de kans aanwezig is dat het spelen op natuurgras weer onverantwoord zal zijn.In Uithuizen ligt sinds een paar jaar een kunstgrasmat wat betekent dat ik, wanneer er geen sneeuw valt, zaterdagmiddag naar Uithuizen mag voor de derby tussen Noordpool en ZEC uit Zandeweer. Een echte derby want de afstand tussen Uithuizen en Zandeweer is te verwaarlozen. Eerder in het seizoen werd het in Zandeweer nog 2-2 tussen beide teams en waar Noordpool zich duidelijk tekort mee deed. De club uit Uithuizen wil graag een naar de vierde klasse maar kan zich dan niet teveel van dit soort ‘grapjes’ permitteren. Noordpool heeft uit zijn vijftien duels 32 punten weten te behalen. Dat betekent dat men ‘onderweg’ 13 is verloren. Koploper Oosterparkers speelde tot nu toe veertien keer en staat op 35 punten. Dat betekent dat de stadjers zeven verliespunten hebben. Nummer drie Stedum speelde eveneens veertien keer en die ploeg behaalde 31 punten en heeft dus elf verliespunten. Dus virtueel bezet de formatie van trainer Jur Smit dus een derde plaats. Dat betekent dat Noordpool zich in de tweede seizoenshelft geen puntverlies meer kan veroorloven. Dus is de boodschap voor zaterdag duidelijk, winnen van buurman ZEC.Maar winnen van ZEC is voor Noordpool echter geen vanzelfsprekendheid. Want niet alleen eerder dit seizoen werd het een gelijkspel. Vorig seizoen speelden beide teams ook tegen elkaar en werd er ook twee keer een remise. Of dat zaterdagmiddag ook het geval zal zijn weten over twee dagen en ruim zeven uur of Harma Boer moet nog een dooiaanval voorspellen want dan is de kans groot dat er een meter sneeuw ligt.