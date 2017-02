De 'toendra' in Eenrum ligt er prima bij voor Eenrum-SV Bedum

Dit weekend staat het amateurvoetbal voor de tweede keer dit jaar in het teken van een volledig programma in het amateurvoetbal. Of dat programma ook volledig afgewerkt zal worden is natuurlijk de vraag omdat de weersomstandigheden in de wintermaanden even onbetrouwbaar zijn als Sep Blatter in zijn regeerperiode bij de FIFA.Op donderdagavond lag het hoofdveld van de voetbalvereniging er prima bij. Althans naar Eenrum begrippen. De grasmat van de Eenrumers werd in eerdere winters vaak vergeleken met de kwelders achter Noordpolderzijl of de toendra’s in Siberië maar nu moet dit richting zondag helemaal goed komen.Ik moet eerlijk zeggen dat ik verrast was door het nieuws uit mijn geboortedorp maar we laten ons graag verrassen en ik rij zondag met veel plezier naar Eenrum. In Eenrum zal de thuisclub SV Bedum ontvangen voor een wedstrijd met als inzet de derde plaats op de ranglijst. Beide teams hebben tot nu toe twaalf duels gespeeld waarin Eenrum 25 en SV Bedum 22 punten behaalde. Dat zorgt dat de thuisploeg bij winst steviger op plaats drie komt terwijl Bedum bij winst de roodbaadjes op doelsaldo gaat passeren. In Bedum hielden beide teams elkaar enkele maande geleden nog in evenwicht. Een duel, dat toen het predicaat ‘irritant’ kreeg, eindigde in 2-2. De 2-2 toen was ook direct het enige gelijkspel van Eenrum in zijn 19 tot nu toe gespeelde wedstrijden. SV Bedum speelde in zijn 16 wedstrijden vier keer gelijk waarbij dat drie keer op het eigen kunstgras, en een keer in een uitwedstrijd gebeurde.Dat betekent dat statistisch gezien de kans klein is dat het zondag in Eenrum een gelijkspel wordt op een grasmat die zwaar te bespelen zal zijn. Een veld dat de het eigen kunstgras gewend zijnde Bedum op zeker gaat ‘vervloeken’. Want naar Eenrum begrippen mag het dan wel prima bespeelbaar zijn maar de Bedumers, die vorige week met een simpele 4-0 zege op Froombosch aan de tweede seizoenshelft begonnen, gaan daar absoluut anders over denken.