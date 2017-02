Onderzoek: Geen gezondheidsrisico op kunstgrasvelden van sportpark Centrum Delfzijl

Op de kunstgrasvelden van sportpark Centrum Delfzijl liggen alleen rubberkorrels die afkomstig zijn van autobanden. De chemische samenstelling van de korrels voldoet aan alle daarvoor geldende veiligheidseisen. Dit blijkt uit extra onderzoek dat de gemeente Delfzijl heeft laten uitvoeren.Vooruitlopend op resultaten uit landelijk en Europees onderzoek wilde de gemeente weten of er nu al passende maatregelen moesten worden getroffen. Met het extra onderzoek is bijvoorbeeld ook uitgesloten dat er op de velden gebruik is gemaakt van isolerend rubber uit de chemische industrie, of ander materiaal dat aantoonbaar gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.Sportwethouder Jan Menninga: ‘Onze zorgen zijn niet volledig weggenomen maar het is goed te weten wat er op onze velden ligt. Het is in ieder geval positief dat uit het onderzoek geen waarden zijn gekomen waaruit een gezondheidsrisico blijkt. Er is op dit moment dan ook nog geen reden tot het nemen van maatregelen. Nu is het wachten op de uitkomsten van het landelijk onderzoek.’De resultaten van het extra onderzoek vanuit de gemeente zijn inmiddels besproken met het bestuur van de voetbalvereniging vv NEC Delfzijl. Ook de voetbalclub ziet vooralsnog geen reden om het sporten op de kunststofvelden af te raden. Zowel de gemeente als de club heeft daarbij ook oog voor eerdere onderzoeken naar rubber op kunstgrasvelden.Op dit moment doen het Europese Chemische Agentschap (ECHA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels. Het ministerie van VWS verwacht voor het einde van het jaar de resultaten van het RIVM. De resultaten van het ECHA-onderzoek worden verwacht in februari 2017. De gemeente Delfzijl neemt maatregelen als uit onderzoeken blijkt dat er sprake is van onacceptabele gezondheidsrisico’s.Bron: www.eemskrant.nl