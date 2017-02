In Zoutkamp is het aan of afhaken

Dit weekend staat het amateurvoetbal voor de tweede keer dit jaar in het teken van een volledig programma in het amateurvoetbal. Of dat programma ook volledig afgewerkt zal worden is natuurlijk de vraag omdat de weersomstandigheden in de wintermaanden even onbetrouwbaar zijn als Sep Blatter in zijn regeerperiode bij de FIFA.Voor zaterdag staat een reis naar Zoutkamp op het programma. In het vissersdorp neemt de plaatselijke hoofdmacht het die dag op tegen de zaterdagtak van Velocitas uit Groningen. Op 10 september werd het in het Groninger Stadspark een 4-3 nederlaag voor de Zoutkampers. Een zure nederlaag omdat de thuisploeg pas in de slotminuten de volle buit binnenhaalde.In het nog prille 2017 kwamen Zeester en Velocitas in competitieverband nog niet in actie. De Zoutkampers zagen hun bezoek aan GSVV door een hard bevroren veld de mist ingaan en datzelfde gold voor Velocitas waar de velden ook geen tweeëntwintig voetballers konden verdragen. Zeester speelde op 21 januari wel vriendschappelijk. In Ulrum was toen buurman VVSV’09 de gastheer van een onderling potje die door de Ulrumers werd gewonnen.Maar zaterdag gaat het om de ‘echte’ knikkers in Zoutkamp tussen Zeester en Velocitas waarbij Zeester graag wil aansluiten bij de stevige middenmoot en Velocitas bij winst richting de subtop kruipt. De stadjers staan met 20 punten uit 13 duels op plaats acht en hebben op nummer drie Boornbergum maar vijf punten achterstand. Zeester heeft dertien punten uit 13 wedstrijden en zou bij winst dus wat steviger in de middenmoot komen te staan.Voor beide teams staat er dus wat op het spel waarbij we niet direct moeten denken aan een rol van betekenis op de ranglijst of in de tweede periode. De belangen liggen meer in de buurt van niet als een grijze muis of troosteloos het seizoen willen afmaken .