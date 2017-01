Contractverlenging hoofdtrainer VVSV ’09 (Ulrum)

Onlangs heeft het bestuur van VVSV ’09 (Ulrum) overeenstemming bereikt met hoofdtrainer Jaap van der Ploeg over verlenging van zijn contract. Van der Ploeg zal hierdoor in ieder geval tot en met de zomer van 2018 aan de vereniging verbonden zijn. De gesprekken over verlenging van het dienstverband waren snel afgerond. Naast het trainerschap bij VVSV '09 zal Jaap van der Ploeg ook de training en begeleiding van VV Eenrum (zondag) verzorgen. Dit contract is in nauw overleg met VV Eenrum tot stand gekomen en beide verenigingen zien hierin geen belemmering.