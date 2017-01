AnKo toernooi i.s.m. SV de Heracliden t.b.v. Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Oporganiseren Anno Wassing en Koos Sikkema, samen met andere vrijwilligers van SV de Heracliden het AnKo-toernooi. Dit toernooi kent een ‘zaal-geschiedenis’ in de negentiger jaren. Het AnKo-toernooi krijgt in het jaar 2017 een moderner jasje met daaraan gekoppeld een goed doel.SV de Heracliden heeft ervaring met het voetballen en actievoeren voor een goed doel. Zo werd er voor ‘Spieren voor Spieren’ in het seizoen 2011-2012 actie gevoerd. Ditmaal doen we het wat kleinschaliger waarbij we voetbalplezier willen combineren met het inzamelen van geld voor zieke kinderen die verblijven in het. Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn. Het vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden. Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft ernaar om het verblijf aangenamer te maken door in te springen op de in de behoefte van ouder en kind. Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van het UMCG. Wij zijn gezond en kunnen sporten. Wij willen graag via dit toernooi laten zien dat we aan de zieke kinderen denken en iets voor ze doen.Het AnKo toernooi is een 35+ 7 tegen 7 toernooi (veld) waarin 20 teams gaan strijden om de AnKo bokaal 2017. Elk deelnemende team betaalt € 50.- inschrijfgeld. Het inschrijfgeld komt in zijn geheel bij het goede doel terecht. Het staat teams uiteraard vrij om ook zelf actie te voeren voor het goede doel en hier op de speeldag een extra gift te doen. Deze sportieve dag zullen we afsluiten met een gezellige avond met muziek en lekkere hapjes. Alle deelnemende teams zijn hierbij van harte welkom. Met deze brief nodigen we U uit om met een team deel te nemen aan dit toernooi. Sportverenigingen en bedrijven zijn welkom. Wilt U met een teamdeelnemen? Reageer dan snel want bij 20 aanmeldingen is het toernooi volgeboekt. Opgeven kan via e-mailadres:Nadat het inschrijfgeld is ontvangen is de inschrijving definitief en ontvangt U een bevestigings email. Activiteiten rondom het AnKo-toernooi zijn te volgen via de Facebookpagina: AnKo-toernooi. Op onze facebookpagina kunt U de organisatie van dit toernooi volgen en zullen we de deelnemers richting 3 juni op scherp gaan zetten. Uiteraard zullen we daar ook vermelden waaraan de opbrengst van dit toernooi specifiek voor gebruikt gaat worden.