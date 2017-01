vv Eenrum heeft nieuwe trainer

Het vertrek van Ronald Bouwman naar de Heracliden heeft gezorgd voor een zoektocht naar een nieuwe trainer bij de VV Eenrum.Uit meerdere geschikte kandidaten heeft de club gekozen voor Jaap van der Ploeg (56) uit Leens. Van der Ploeg is en blijft tevens trainer bij VVSV 09 uit Ulrum. Hij is trainer geweest bij meerdere verenigingen in Noord- Groningen en is een man die past bij de sfeer en ambities van de VV Eenrum. De voorzitters van de beide verenigingen Albert de Groot (VVSV 09 ) en Jannes de Vries (VV Eenrum) zien geen belemmeringen om samen een trainer te delen. Dit vanwege het wederzijds respect en vertrouwen. De VV Eenrum past daartoe de trainingen aan en is blij dat Van der Ploeg het aanbod heeft aangenomen.Mede onder het motto “Samen doen, is beter”.