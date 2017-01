Het kan morgen vriezen of dooien dus Zandeweer of West-End

Dit weekend staat er weer een volledig programma in het amateurvoetbal gepland. Een programma waar gezien de veldomstandigheden echter maar weinig van terecht zal komen.Eindelijk wordt er dit weekend weer om de punten gevoetbald. Geen wedstrijden, of derby’s, zoals zondag in Uithuizen tussen Eenrum en VV Winsum waar niets op het spel staat maar een strijd om de punten. Waar de reis zaterdag heen zal gaan is voor mij nog niet bekend. Eigenlijk weet ik dat wel maar zolang de consul het laatste woord heeft kan er nog van alles gebeuren. ‘Mijn’ wedstrijd is morgen ZEC-Stedum met als schaduwwedstrijd Lycurgus- FC LEO. Op het moment van schrijven, vrijdagmiddag 15.00 uur, wordt er op de ijsbaan van Ezinge nog volop getraind voor een wel of niet naderende Elfstedentocht. Want de ijsvloer op het op een fraaie locatie gelegen ijsbaan nodigde velen uit tot het trekken van een groot aantal baantjes. Een ijsbaan die zijn poorten heeft geopend zorgen bij een voetballiefhebber voor een wat ander gevoel dan bij een liefhebber van de smalle ijzers. De voetballiefhebber hoopt dat het snel warm water gaat regenen zodat ook de velden zonder de korrels, waar het wel heel erg stil rond is, zo snel mogelijk bespeelbaar zullen zijn.Ik moet zeggen dat ik mijn twijfels heb of de brigade van trainer Wim Nubé morgen naar Zandeweer kan reizen om daar de nederlaag van eerder in het seizoen recht te zetten. In Stedum werd het eerste competitieduel namelijk een overwinning voor ZEC. Dat was een daverende verrassing voor vriend en vijand want Stedum werd gezien als een van de kanshebbers voor de titel. Dat laatste is ondertussen ook bewaarheid want met een achterstand van drie punten op koploper Oosterparkers is er nog van alles mogelijk voor de Stedumers. Maar consul Grico Wieringa neemt morgenvroeg een beslissing of het duel in Zandeweer doorgang kan vinden.Mocht men in Zandeweer niet kunnen spelen dan gaat de reis naar sportpark West End waar het duel tussen Lycurgus en FC LEO op het programma staat. Een duel dat op kunstgras gespeeld gaat worden. Een wedstrijd tussen nummer drie Lycurgus en een twaalfde plaats innemende FC LEO.Dat zorgt dat er voor beide team duidelijke belangen op het spel staan. De thuisploeg moet winnen om in het spoor van Mamio en RWF te blijven en de Leensters moeten punten pakken om te zorgen dat ze uit de degradatiezone komen. Het verschil met de veilige tiende plaats bedraagt op dit moment vier punten dus er is nog van alles mogelijk en nog niets verloren. In Leens werd het op 3 september 20 16 een 4-0 thuisnederlaag voor de formatie van Gerke Kersaan die nu met zijn ploeg hoopt op een stunt tegen de nummer drie in zaterdag 4C. ‘Dat zou inderdaad prachtig zijn. We kunnen de punten namelijk heel goed gebruiken. Maar we moeten ons wel realiseren dat Lycurgus om de bovenste plaatsen meedoet en dus niets cadeau gaat geven, aldus Gerke Kersaan.