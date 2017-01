Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vijfdeklasser Eenrum zoekt voor zondag 29 januari een schaduwwedstrijd. De Eenrumers willen graag oefenen tegen een vereniging die in het bezit is van een kunstgrasveld en uitkomt op 4e/5e Klasse of t/m res. 2e Klasse. Voor verdere inlichtingen kan men contact opnemen met trainer Ronald Bouwman:of 06-13312911,