Bart Hartman nieuwe hoofdtrainer HFC’ 15-zondag

De zondagafdeling van HFC’ 15 heeft een nieuwe hoofdtrainer. Nadat bij de zaterdagtak Frans Brouwer zijn contract eerder al had verlengd was men binnen de zondagafdeling nog niet zo ver. Maar daar is sinds vrijdag verandering in gekomen met het contracteren van Bart Hartman.Bart Hartman is geen onbekende binnen de voetbalwereld . Hartman is o.a. trainer geweest bij Omlandia, Zwartemeer, HSC, ASVB , Jeugdtrainer bij BV Veendam en Wildervank. Bij de laatste club was hij de laatste jaren in de jeugdopleiding actief maar nu wacht dus weer een uitdaging als hoofdtrainer bij HFC’ 15 waar hij de opvolger wordt van de naar Siddeburen vertrekkende Auke Birza