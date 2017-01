Puntaftrek Kloosterburen omgezet in voorwaardelijke straf

Het artikel http://ap.lc/uMuT1 zorgde ongewild voor wat reuring . Reuring in de zin van dat het met dank aan de KNVB niet klopte wat er in het episteltje stond.In aanloop naar een voetbalweekend maak ik altijd even een ‘voorbeschouwing’ van de wedstrijden waar ik namens de Ommelander Courant langs de lijn mag staan. Dat was deze week niet anders want ijs en weder dienende gaan we vandaag, zaterdag 21 en morgen, zondag 22 januari een voorzichtige start maken. Er moet namelijk nog wat ingehaald worden van voor de winter en van die duels staan er dit weekend een paar van ingepland.Een van die duels is de wedstrijd Tynaarlo-Kloosterburen die voor zondag 22 januari op het programmawant dit was het bericht dat ik gisteravond laat nog las. ‘Ik heb een schaduw wedstrijd staan tegen VKW 2 in Wildervank. Maar daar wordt ook om 12 uur gekeurd ! Kunstgras is ook slecht hoor. In Hoogezand / Sappemeer ligt alles er ook al uit voor het weekeinde.” En even later kwam dit bericht: "Johan , Tynaarlo ligt er uit !” Een bericht afkomstig van de teamleider van Tynaarlo , Bert de Boer en wat dus wel zal kloppen.Iets wat ik ook vond van waar het ging om de puntaftrek die Kloosterburen had gekregen n.a.v. het gestaakte duel Kloosterburen-Blauw Geel’15. Iets wat officieel in sportlink stond vermeld. Op het bericht kwam een keurige reactie per mail vanuit Kloosterburen dat de puntaftrek was omgezet in een voorwaardelijke straf. Maar tot gistermiddag 16.00 uur was er nog niets gebeurd op de officiële site van de KNVB die dit bericht kon bevestigen. Niet dat ik Kloosterburen niet geloofde, integendeel zelfs, maar iets in een bericht veranderen terwijl iedereen kan zien dat er nog niets is veranderd is leek mij niet handig. Maar na 16.00 uur heeft de bond het vervolgens alsnog aangepast, waar Kloosterburen dus al een paar dagen van op de hoogte was, en staan de withemden weer op 18 punten uit tien duels en heeft men daardoor van plaats geruild met Tynaarlo dat uit zijn elf duels ook 18 punten heeft gescoord. Verder is ook de rode kaart voor de speler van Kloosterburen, die volgens de arbiter een tweede gele kaart kreeg, terecht geseponeerd.