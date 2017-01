Rene Wollerich nieuwe hoofdtrainer v.v. Helpman

Rene Wollerich wordt met ingang van seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Helpman.bron: www.vvhelpman.nl Wollerich is hiermee de opvolger van Marco Pesiwarissa die de ‘Club voor het Leven’ trouw blijft als trainer van Dames 1 én voor het seizoen 2017-2018 tweede elftal trainer wordt. René Wollerich is een ervaren trainer. Hij was in het verleden hoofdtrainer bij V.V. Appingedam, CVVB Bedum, HS’88 Hoogezand, Omlandia en SV Bedum. Ook is hij als jeugdtrainer Onder 14 verbonden geweest aan de F.C. Groningen.Zijn actieve carrière als voetballer heeft Rene doorgebracht op het hoogste amateur niveau in de glorietijd van Appingedam als hoofdklasser. Verder heeft Rene een eigen voetbalschool; Voetbalcenter Meerstad genaamd.Uit de gesprekken die met René gevoerd zijn blijkt dat hij het een sportieve uitdaging vind om binnen een hechte club als Helpman aan het werk te mogen gaan. Naast de volksclub die Helpman is, straalt de club ambitie uit en heeft de club een goede uitstraling in de regio volgens Wollerich.Opleiden, motiveren, enthousiasmeren en plezier dat zijn de kernpunten van René’s voetballeven.Het bestuur van V.V. Helpman heeft er vertrouwen in dat René Wollerich een goede keus is als nieuwe hoofdtrainer en wenst hem succes in het komende seizoen.De huidige hoofdtrainer bij Helpman, Marco Pesiwarissa vertrekt niet bij Helpman. Hij blijft de club trouw als trainer van Dames 1 waarmee hij dit seizoen op kampioenskoers ligt. Hiernaast heeft hij voor het komende seizoen getekend als trainer van het tweede elftal als trainer/coach.Het behouden van Marco is voor de club is redelijk uniek. Het toont zijn betrokkenheid als Helpernees en zijn gevoel bij V.V. Helpman. Het bestuur spreekt dan ook nadrukkelijk het vertrouwen in de toekomst uit voor wat betreft de nieuwe functie voor Marco.