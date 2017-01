Zondag veel vraagtekens in Tynaarlo

In het weekend van 21 en 22 januari gaat het amateurvoetbal weer van start. Dat zal wat het voetbal in onze regio betreft nog gaan om wat inhaalduels alvorens we in het weekend van 28 en 29 januari weer vol gas gaan.Voor de zaterdag staan er in onze regio nog geen duels gepland want echt veel afgelast werd er niet. Wat er om wat voor reden dan ook op zaterdag moest worden uitgesteld is al gespeeld. Dat laatste geldt bijna ook voor het zondagvoetbal maar daar staat in onze regio zondag toch een duel op het programma. Voor dat we aan de winterstop begonnen ging er op zondag 11 december een streep door het duel Tynaarlo-Kloosterburen. Voor 18 december stond er vervolgens nog een inhaalronde op het programma maar dat was te kort dag om Tynaarlo en Kloosterburen op die zondag binnen te lijnen. Waar een schorsing op maandagavond al in de mailbox verschijnt ligt dat bij een duel wat afgelast is dus even anders en wat zorgt dat het duel tussen Tynaarlo en Kloosterburen nu voor zondag 22 januari op het programma staat.Tynaarlo begon prima aan het seizoen en werd door sommige zelfs gezien als een kanshebber voor een klassering bij minimaal de eerste vijf. Maar richting de winterstop kwam de klad er een beetje in bij de jonge formatie van trainer Jan Hollander . Na een 3-1 nederlaag op 13 november tegen VVK volgende een zes dagen later in een vriendschappelijk duel een 3-1 nederlaag tegen DSZ’16. Weer een week later ging het op 27 november thuis fout tegen Groen Geel. De stadjers keerden namelijk met een 5-1 zege huiswaarts. Toen er vervolgens op 4 december uit met 2-0 werd verloren van koploper Harkstede werd duidelijk dat Tynaarlo even een stapje terug moest doen.De ploeg van Jan Hollander neemt nu een zevende plaats in met 18 punten uit elf duels. De tegenstander van zondag, Kloosterburen staat achtste en heeft uit zijn tien gespeelde duels ook 18 punten gescoord maar heeft van de bond een punt aftrek gekregen. Dit naar aanleiding van het gestaakte duel tegen Blauw Geel’15. In Tynaarlo wordt het zondag daarom voor beide teams een belangrijk duel. Want alleen winst telt voor beide teams wanneer men echt in de bovenste helft van de ranglijst wil blijven meedoen. Verliezen betekent namelijk voorlopig afhaken in zondag 5D wat als een knotsgekke competitie gezien mag worden. Voor de winterstop hebben we in deze competitie al de meest vreemde uitslagen gezien en dat kan ook in de tweede helft van het seizoen gewoon verder gaan. Kloosterburen won zijn laatste wedstrijd voor de winterstop met 7- 1 van Froombosch maar dat was op 27 november. Daarna speelden de withemden geen wedstrijden meer zodat het voor de formatie van trainer Pieter Oosterhuis even afwachten hoe men er bij de start van de tweede seizoenshelft voor zal staan. Daarom mag het duel van zondag tussen Tynaarlo en Kloosterburen als eentje met de nodige vraagtekens worden gezien.