Roy Kamps nieuwe trainer VV Niekerk

VV Niekerk heeft in de persoon van Roy Kamps een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het seizoen 2017/2018. Kamps is de opvolger van Marcel Hiemstra, die de afgelopen 2 jaar verantwoordelijk was voor het eerste van Niekerk.“We zijn erg blij en tevreden dat we Roy Kamps binnen hebben kunnen halen als nieuwe trainer van de zaterdagafdeling” aldus bestuurslid Marco Oosting.Niekerk komt op dit moment voor het 1e jaar uit in de derde klasse en heeft het moeilijk. De huidige selectie gaat er alles aan doen om zich te handhaven. Hopelijk kunnen we aan het einde van het seizoen goed afscheid nemen van Marcel Hiemstra met handhaving in de derde klasse. Niekerk is erg tevreden over de huidige samenwerking met Hiemstra.Kamps lijkt de aangewezen persoon om deze groep verder te gaan ontwikkelen. Op dit moment is hij al drie seizoenen succesvol actief bij Noordwolde. Volgens Oosting past Kamps goed in het profiel van VV Niekerk. “We hebben een jonge selectie met talentvolle jeugd. We hebben gekeken naar een trainer die past bij een dorpsclub en goed met jeugd om kan gaan. We kijken met veel vertrouwen uit naar de samenwerking richting komend seizoen.”