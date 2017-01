Eduard Zuidema (oud-voetballer FC LEO ) aan de slag als trainer Zuidhorn 2

Eduard Zuidema gaat als seniorentrainer aan de slag bij de reserves van Zuidhorn. De oud-speler van FC LEO is op dit moment nog actief als trainer/coach bij de B-Junioren van LKC wat de combinatie is van de A-junioren van FC LEO en Kloosterburen.Dat Eduard Zuidema aan de slag gaat bij de vv Zuidhorn komt , zo vertelt de oud-voetballer, omdat hij er voor heeft gekozen om in het trainersvak verder te gaan. ‘Binnen FC LEO was ik als trainer al actief maar om toegelaten te worden tot de trainerscursus moet je een senioren of een jeugdteam trainen die op een bepaald niveau spelen. Helaas zat dat er bij FC LEO en Kloosterburen, waar we met de A en B-junioren mee samenwerken, niet in zodat ik verder moest kijken en ik nu dus aan de slag mag als tweede trainer bij Zuidhorn. Daar ben ik echt heel blij mee want ik mag nu werken bij een grote club die nog steeds groeiende is waar het eerste team in de tweede klasse uitkomt het tweede elftal in de reserve eerste klasse. Ik moet zeggen dat ik er echt heel veel zin in heb want ik weet, nadat ik er hier in Leens aan hen geroken, ik absoluut verder wil als trainer.”