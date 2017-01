KNVB gaat clubs helpen bij vervanging rubbergranulaat op kunstgras

De KNVB gaat voetbalclubs die toch geen rubbergranulaat op hun kunstgras willen, helpen aan een alternatief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde na onderzoek dat kunstgrasvelden van gemalen autobanden niet gevaarlijk zijn.‘Om onwenselijke situaties te voorkomen hebben de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) en de KNVB de procedures vastgelegd in een convenant”, aldus de KNVB dinsdag. ‘Met het ondertekende convenant willen partijen ervoor zorgen dat het proces van omwisselen soepel en op een kwalitatief goede manier verloopt.”Het onderzoek door het RIVM werd verricht nadat wetenschappers begin oktober tegen Zembla zeiden dat rubbergranulaat-velden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden. Diverse voetbalclubs wilden hierdoor niet meer op kunstgras spelen. Volgens het onderzoek zitten er in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar het gaat hierbij om dusdanig kleine hoeveelheden dat een speelverbod niet genoodzaakt is. Het zou gaan om een ‘verwaarloosbaar’ risico op kanker.Bron: Nu.nl.