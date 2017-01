SV Marum winnaar Leekster Voetbalgala

SV Marum heeft het Leekster Voetbalgala gewonnen. In de finale won de ploeg met 3-2 van ONR uit Roden. Het was de tweede keer dat Marum de cup van het prestigieuze zaalvoetbaltoernooi meenamen.De doelpunten werden gescoord door Daniel Laturiuw, Tom Boezerooij en Marc Oldewarris. In de kwartfinale zette Marum VEV67' uit Leek met 1-0 aan de kant. In de halve eindstrijd werd het 2-0 tegen Boerakker.De finale was vooral in de laatste tien minuten spannend. Bij 2-0 voor Marum leek de wedstrijd over en uit, maar ONR knokte zich terug in de wedstrijd. Ook toen het 3-1 werd gaf het team uit Roden het nog niet op. Na de 3-2 werd er in de slotseconden nog een grote kans gemist. Keeper Martijn Kuiper keerde de inzet. Hij werd na het toernooi uitgeroepen als beste keeper.Tom Boezerooij van Marum was de hele avond belangrijk voor zijn ploeg. De 17-jarige aanvaller werd niet de topscoorder van het toernooi. Die eer was weggelegd voor Joey Hummel van Boerakker. Hij schakelde in de kwartfinale met een zuivere hattrick het verrassend presterende TLC uit. Titelverdediger HFC '15 strandde in de kwartfinale.Beste keeper van het A-toernooi werd Martijn Kuiper van Sv Marum. Topscorer A-toernooi: Joey Hummel Boerakker met 18 treffers. De jury koos Patrick Steenbergen Vako als beste speler A-toernooi.