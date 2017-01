Willem Kluin wordt de nieuwe trainer van SIOS.

Willem Kluin wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 de nieuwe trainer van SIOS uit Sauwerd. Willem Kluin was eerder jeugdtrainer bij Viboa, hoofdtrainer van Warffum, Noordpool UFC en dit jaar van vv Winsum (zo). Willem Kluin volgt in Sauwerd Erwin Molog op die zoals eerder gemeld naar FC LEO vertrekt.Willem Kluin is uiteraard zeer tevreden met zijn aanstaande verbintenis bij SIOS waar hij, zoals de Winsumer vertelde, een zeer talentvolle groep onder zijn hoede krijgt. ‘Ik kan niet anders zeggen dat ik bij SIOS de beschikking krijg over een jonge en zeer talentvolle selectie. Daarom verheug ik mij ook echt op de komende samenwerking met SIOS en waardoor er dus al weer snel een einde komt aan mijn verbintenis met VV Winsum waar men wist dat ik toch verder wilde kijken. We kunnen er namelijk wel om heen draaien maar dat is niet geworden wat ik er van verwacht had. Een te krappe selectie zorgde er voor dat ik eind vorig jaar heb verteld dat ik verder ging kijken of ik ergens een nieuwe uitdaging kon vinden. Een uitdaging die ik nu in SIOS heb gevonden. Maar eerst wil ik het seizoen bij VV Winsum-zondag netjes afmaken. Want dat ben ik verplicht naar mijn selectie en alle mensen die zich nog steeds voor het zondagvoetbal in Winsum inzetten.”