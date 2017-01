AnKo-toernooi in teken Beatrix kinderziekenhuis

Donderdag 12 januari bezochten Yvonne Vreugdenhil en Jos Dekker namens de organisatie van het AnKo-toernooi het Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen. Het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de 4 grootste kinderziekenhuizen in Nederland en heeft patiënten uit heel Noord-Nederland. Het Beatrix Kinderziekenhuis is een belangrijk onderdeel van het UMCG en gericht op hoogwaardige medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. Het is een dynamische en complexe organisatie waar meer dan 20 kinderspecialismen nauw samenwerken in de behandeling van ernstig zieke kinderen.Yvonne Vreugdenhil en Jos Dekker werden ontvangen en rondgeleid door de coördinator fondsenwerving Barbara Baijens-Vrij nadat de organisatie van het AnKo-toernooi had aangegeven geld bijeen te willen brengen voor deze jonge patiëntjes. Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn. Het vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden. Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om het verblijf aangenamer te maken door in te springen op de behoeften van ouder en kind. Een ziekenhuis dat een beetje voelt als ‘thuis’. Als je rondkijkt op deze afdeling prijs je jezelf gelukkig als je eigen kinderen gezond zijn en kunnen sporten. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend.Yvonne en Jos zagen met eigen ogen hoe de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zich inspannen om de kinderen en ouders wat afleiding te geven tijdens een opname. Wat te denken van interactieve speelwanden, Ipads, een kindertheater, muziekactiviteiten, gezamenlijke activiteiten en kindvriendelijke kunst. Alles wordt gedaan om de opname voor deze kinderen wat dragelijker te maken. Echt geweldig. Jos en Yvonne vertelden in het UMCG dat SV de Heracliden tot en met 3 juni 2017 (de datum van het AnKo-toernooi) geld gaat inzamelen zodat het toernooi een bijdrage kan leveren aan het goede werk van deze kindervrienden. Binnenkort maakt de organisatie bekend wat ze wil gaan doen voor deze kinderen en rekent daarbij op steun uit De Heracliden en deelnemers aan het AnKo-toernooi. Waarvoor de uitnodigingen voor deelname aan dit toernooi voor 1 februari 2017 de ‘de deur uit gaan’Bron: www.svdeheracliden.nl