Het bestuur is zeer verheugd mede te mogen delen dat met ingang van het seizoen 2017-2018 een nieuwe jeugdtrainer is aangesteld in de persoon van Tjepke Schreuder. Schreuder is op dit moment nog actief als hoofdtrainer bij zondag vijfdeklasser v.v. Veelerveen. Met ingang van het seizoen 2017-2018 zal hij starten als jeugdtrainer binnen onze vereniging.