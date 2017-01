Scholtens en Nubé verlengen bij Middelstum en Stedum

Dit weekend stond voor veel voetbalverenigingen in het teken van de nieuwjaarsvisites. Nieuwjaarvisites waar in sommige gevallen bekend werd gemaakt dat men nog een jaar doorgaat met de trainer of dat de er een nieuw gezicht gepresenteerd wordt.Zo maakte voorzitter Meindert Schollema op de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging Middelstum bekend dat Raymond Scholtens ook volgens seizoen hoofdtrainer van Middelstum zal zijn. Wat wel veranderd in Middelstum is dat tweede trainer Daniel Dijk naar VV Winsum vertrekt. Scholtens is nu aan zijn eerste jaar in Middelstum bezig en neemt met de blauwhemden op dit moment een zesde plaats in de vierde klasse E in.Waar er in Middelstum met de hoofdtrainer werd verlengd gebeurde dat enkele kilometers verderop ook. Want ook in Stedum was er een contractverlenging met de huidige trainer. Wim Nubé en Stedum zien namelijk geen aanleiding om de samenwerking na een eerste seizoen alweer te beëindigen. De Eenrumer neemt met Stedum een derde plaats in op de ranglijst in zaterdag 5A en heeft maar drie punten achterstand op koploper Oosterparkers