Programma 7e Bedumer Winterloop

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 staat Bedum in het teken van de 7Bedumer Winterloop. Een zevende editie die ook nu weer in het teken zal staan van diverse acties voor het KWF en het UMCG Kanker Research fonds. Voor de beide dagen is het programma ondertussen bekend en dat ziet er als volgt uit.Programma Bedumer Winterloopvrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017vr. 18.00 – za. 18.00 uur Glazen huis ( Versplein ) opening door onze nieuwe burgemeester Mw. Erica van Lente ( muziek nummers op verzoek na donatie ).vr. 18.00 – 21.00 Colourful Bedum ( Versplein ) lekkere hapjes gemaakt door inwoners met een migratie achtergrondvr. 20.45 – za. 21.00 uur Knipmarathon Oké Hairstyling Grotestraatvr. 21.00 – 23.00 uur Pub quiz ( Versplein ) o.l.v. ’broezer’ Henk de Haanvr. 23.00 – za. 7.30 uur ludieke en gezellige activiteiten op het Verspleinvr. 23.00 – za 11.00 uur Non stop volleybal door Dio meiden MB 1 in de gymzaal aan het Versplein, met regelmatig een clinic door dames en heren Dio 1. Bewegen voor het leven noemen zij hun actie!za. 7.30 – 9.00 uur Ontbijt aangeboden aan alle vrijwilligersza. 9.00 – 10.30 ontbijt voor dorpsbewoners, opgeven bij bakkerij Hoekstra, kosten € 6,50 p.p.za. 10.30 – 11.00 uur Presentatie door mw. Gerda Klooster van het UMCG Kanker Research fonds over de besteding van de bijeen gebrachte gelden van de afgelopen jaren en de projecten van deze editie van de Bedumer Winterloop. Deze presentatie wordt gehouden in de Maranathakerk.Indeling Bedumer Winterloop13.30 – 14.15 uur Basisschool groep 1 +2, wandelaars14.30 – 15.15 uur Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen15.30 - 16.15 uur Jeugd t/m 12 jaar (Basisschool groepen 3 t/m 8)16.30 – 17.15 uur Bedrijvenloop18.00 uur afsluiting Glazen Huis20.45 uur afsluiting Knipmarathon Oké Hairstyling21.30 – 1.00 uur afterparty Grand Café Koning, met om 23.00 uur de bekendmaking van de voorlopige opbrengst!