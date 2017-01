vv Haren verlengd met Cor Meijer en Angelo Spoor

De voetbalvereniging Haren was zeer verheugd dat op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie de contracten van de selectietrainers met een jaar zijn verlengd. Hoofdtrainer Cor Meijer gaat zijn 4seizoen in, terwijl 2trainer Angelo Spoor zich gaat opmaken voor een derde seizoen. Haren 1 draait dit seizoen prima mee en zet in op een plek bij de bovenste vier. Haren 2 zal na de winterstop proberen de stijgende lijn door de trekken.Voor de trainers een extra uitdaging komend seizoen jong talent / nieuwe spelers in te passen en waar Cor Meijer een leuke uitdaging in ziet., De verwachting is dat een aantal wat oudere spelers een stapje terug zal doen. Voor die posities zal vervanging of concurrentie moeten worden gezocht. Dit kunnen spelers met een vv Haren verleden zijn. Maar ook spelers die ambitie hebben en met Haren willen groeien naar een stabiele 3e klasser. Daarnaast kan vv Haren ook als een mooie springplank / tussenstap worden gebruikt. Met name ideaal voor spelers die vanuit de jeugd de stap naar de senioren moeten maken maar nu nog tekort komen vanwege het niveau verschil voor het 1e elftal binnen de eigen club.”