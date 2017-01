Cor Schierbeek en Jan Stavenga lid van verdienste Rood Zwart Baflo

Zaterdagavond zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van v.v. Rood Zwart Baflo twee vrijwilligers, en tevens bestuursleden, van de club in het zonnetje gezet. Cor Schierbeek en Jan Stavenga hebben in de afgelopen jaren heel veel voor de club betekend en waardoor deze twee motoren van de club tot lid van verdienste werden benoemd. Zowel Cor Schierbeek als Jan Stavenga waren blij verrast en namen onder luid applaus van de bezoekers de oorkondes en bloemen met dank in ontvangst.Bron: www.roodzwartbaflo.nl