Johan Rienks na dit seizoen weg bij Kwiek.

Johan Rienks zal na dit seizoen vertrekken als trainer van zondag vierdeklasser Kwiek. De in Hoogezand woonachtige Rienks is bezig aan zijn vierde jaar bij Kwiek en is toe aan een nieuwe uitdaging. ‘Ik ben daar inderdaad aan toe. We doen het op dit moment als promovendus prima met een tweede plaats maar vind het toch tijd voor iets nieuws. Er speelt op dit moment nog niets concreets waarbij ik wel kan zeggen dat het mij niet uitmaakt of het een zaterdag of zondagclub wordt.