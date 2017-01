TLC en ONR verrassen op Voetbalgala

TLC en ONR waren de verrassingen in de tweede ronde van het Leekster Voetbalgala. Beide clubs plaatsten zich voor de laatste acht. Titelkandidaat FC Grootegast werd uitgeschakeld.TLC, dat begon in het B-toernooi, werd in een drukbezet Sportcentrum – ruim 1100 toeschouwers-winnaar van Poule P, voor titelverdediger HFC’15 (za), dat zich eveneens plaatste voor de kwartfinales. De Friese delegatie, De Griffioen en Oerterp, kwam niet door de tweede ronde. Poule Q was een prooi voor Marum. De strijd om de tweede plaats was spannend. In de cruciale wedstrijd moest Peize tegen het al uitgeschakelde Opende, terwijl Aduard 2000 aan een punt genoeg had tegen Marum. Aduard, dat gelijk speelde, bereikte voor de tweede keer in de historie de laatste acht. Peize en Opende naar huis. In de avonduren werd ONR verrassend winnaar van groep R. De Rodenaren kwamen met pijn en moeite door de eerste ronde en kregen in de laatste poulefase de machine op gang. ONR schakelde FC Grootegast uit, een van de titelkandidaten. Boerakker haalde ook de kwartfinales. SVZ kwam er niet aan te pas. VEV’67 en VAKO domineerden Poule S. Beide clubs bleven ongeslagen. DIO Oosterwolde, waar meer van verwacht werd, en Haulerwijk (za) werden uitgeschakeld.EindstandenPoule P: 1. TLC 3-9, 2. HFC’15 3-6, 3. De Griffioen 3-3, 4. Oerterp 3-0Poule Q: 1. Marum 3-7, 2. Aduard 3-5, 3. Peize 3-4, 4. Opende 3-0Poule R: 1. ONR 3-7, 2. Boerakker 3-5, 3. Grootegast 3-4, SVZ 3-0Poule S: 1. VAKO 3-7, 2. VEV’67 3-7, 3. DIO 3-3, 4. Haulerwijk (za) 3-0Topscorers A-toernooi: Rense Dijk (VEV’67) 14, Joey Hummel (Boerakker) 14, Patrick Steenbergen (VAKO) 12Komende zaterdag worden de kwartfinales gespeeldKwartfinales:18.10 uur: TLC-Boerakker18.40 uur: HFC’15-ONR19.15 uur: Marum-VEV’6719.45 uur: Aduard 2000-VAKODe winnaars plaatsen zich voor de halve finales. De halve finales beginnen op 20.50 uur. Om 22.25 uur is de finaleTijdens de Gala-avond, omlijst door show, worden ook de finales gespeeld van het B-toernooi (TLC-Zevenhuizen) en de eindstrijd van de dames tussen Nieuw-Roden en JVC Oostenburg.