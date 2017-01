Marinus Siekman nieuwe hoofdtrainer Zeester

Marinus Siekman uit Groningen wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 trainer van Zeester Zoutkamp. De ervaren Siekman is nu nog trainer van FVV Foxhol waarmee hij in de vierde klasse van het zondagvoetbal uitkomt.De ervaren Marinus Siekman had binnen FVV vroegtijdig bekend gemaakt dat hij weer graag naar het zaterdagvoetbal wilde terugkeren. Siekman was bij meerdere clubs in beeld maar nam puur op gevoel het besluit om een verbintenis met de vijfdeklasser uit Zoutkamp aan te gaan. Binnen Zeester is men uiteraard blij met de keuze van Siekman om als trainer in Zoutkamp aan de slag te gaan. ‘We zijn zeer verheugd dat we een trainer met de staat van dienst van Marinus Siekman hebben weten te strikken,” vertelt een trots bestuurslid technische zaken Andries Zuidersma