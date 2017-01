Ronald Bouwman nieuwe hoofdtrainer De Heracliden

Ronald Bouwman uit Ten Boer wordt met ingang van het seizoen 20 17-2018 de nieuwe hoofdtrainer van SV De Heracliden.Ronald Bouwman komt over van vijfdeklasser Eenrum waar hij op dit moment met zijn vierde seizoen bezig. Met de Eenrumers promoveerde hij in het seizoen 2013-2014 naar de vierde klasse maar aan het einde van het seizoen 2015-2016 volgde er een terugkeer naar de vijfde klasse.Met Bouwman krijgt de vierdeklasser een trainer die zeer enthousiast is over zijn nieuwe club. ‘Ik ben heel erg blij met deze mooie uitdaging. In de gesprekken die ik binnen De Heracliden heb gehad kwam de club op mij zeer positief over. Ik kijk er dan ook naar uit om er als trainer aan de slag te gaan. Maar eerst ga ik mijn periode bij Eenrum mooi afsluiten want we doen nog volop mee in de strijd om een eventuele promotie en dat zou natuurlijk een prachtig afscheid van een mooie club zijn,” aldus de 43-jarige Ten Boerster.