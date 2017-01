Willem Dontje volgend seizoen hoofdtrainer Yde de Punt

Willem Dontje (42) uit Meeden gaat na de zomer aan de slag als hoofdtrainer bij zondag 5e klasser Yde de Punt. Club en trainer hebben gisteravond overeenstemming bereikt over een 1-jarig contract. De Drentse club staat halverwege dit seizoen, met 5 punten uit 12 duels, op de laatste plaats in de 5e klasse D. "Ik zocht een elftal in opbouw en dat is bij Yde de Punt aan de orde", zegt Dontje.Bron: http://www.menterwolde.info De Meedenaar is bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer bij zaterdag 5e klasser Wildervank. Vorig seizoen pakte Dontje de 2e periode met Wildervank, maar promoveerde net niet. Wildervank staat nu op plaats 7. Daarvoor was hij 2 seizoenen actief bij Meeden. Met deze ploeg werd hij ongeslagen kampioen in de 5e klasse en handhaafde zich het seizoen daarop in de 4e klasse.Dontje was een van de 10 sollicitanten die graag bij Yde de Punt aan de slag wilden als hoofdtrainer."Yde speelt na vele jaren, nu voor het tweede seizoen, weer in de 5e klasse. Ik heb de ploeg zien spelen en er zit zeker voetbal in. Bovendien stromen er volgend seizoen enkele A-junioren door."SV Yde de Punt is een omnivereniging. Naast voetbal doet de club aan volleybal en gymnastiek. De jeugdafdeling werkt samen met Glimmen (zaterdagvereniging).