Hans van der Ploeg nieuwe trainer Drachtster Boys

Met ingang van 1 juli 2017 is Hans van der Ploeg de nieuwe hoofdtrainer van Drachtster Boys. De 46-jarige Groninger is de achterliggende seizoenen werkzaam geweest bij verenigingen Oranje Nassau Groningen (2013-2015), CVVB (2012-2013) en Viboa (2008-2012), destijds allemaal uitkomend in de eerste klasse.Het huidige seizoen staat Van der Ploeg, werkzaam als trainer sinds 2003, wegens persoonlijke omstandigheden niet onder contract bij een vereniging. Hans van der Ploeg volgt de huidige trainer Marius Hendriks op die per 1 juli 2017 de club na 1,5 jaar gaat verlaten.Bron: www.tweenul.nl