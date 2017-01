vv TLC verlengd met Wander Balkema

Heeft vv TLC het jaar 2016 met positieve berichten afgesloten ook het jaar 2017 wordt op dezelfde wijze begonnen. Het bestuur en de TC senioren heeft het contract van hoofdtrainer Wander Balkema met nog een jaar verlengd. Dit betekent dat Wander ook in het seizoen 2017-2018 hoofdtrainer is bij vv TLC. Met het oog op ‘de jeugd heeft de toekomst’ een fantastische ontwikkeling.Op vrijdag 27 mei 2016 schreven we hier op de website dat met het vastleggen van Wander Balkema wordt gekozen voor de jeugd en voor de toekomst. Na een half seizoen in de 5e klasse C kunnen we niet anders concluderen dat dit een prima zet is geweest. Voor het bestuur en TC reden genoeg om het contract met Wander te verlengen. ‘We zijn uitermate tevreden hoe Wander spelers weet te enthousiasmeren, spelers beter weet te maken en met aantrekkelijk voetbal TLC weer op de kaart zet.’ ‘De doelstelling die we als club voor ogen hadden, het creëren van een plezierige sfeer, aantrekkelijk voetbal laten zien en de jeugd weer een uitdaging geven om voor het 1team te willen spelen, is nu al gelukt’, aldus een tevreden voorzitter Jan Rockers.Wander heeft het zelf ook prima naar zijn zin bij vv TLC. ‘De spelersgroep dit jaar is geweldig’. ‘De groep is enthousiast, leergierig en gedisciplineerd. ‘Ze zijn bereid om alles te geven op trainingen en wedstrijden en dit alles zie je weer terug aan de resultaten die we tot nu behaald hebben’, aldus een trotse Wander.Wander vindt het mooi zoals het nu gaat maar is ook eerlijk; ‘Dit overkomt ons nu, maar is niet de route die we gepland hebben. We slaan nu een afslag eerder af en kijken wel waar we stranden’. Mooie nuchtere woorden van de hoofdtrainer.De resultaten na een half seizoen Wander Balkema zijn inderdaad geweldig. Koploper in de 5klasse C, winnaar van de 1periode, finalist B-toernooi en ook nog actief in de 2e ronde bij A-toernooi op het Leekster Voetbal Gala.Toch beschermt hij de groep en waakt hij voor hooggespannen verwachtingen. ‘Tot nu toe zit het allemaal mee, maar we zullen ook in een mindere fase gaan komen’. ‘Dan moeten er andere krachten los komen’. ‘De eerstkomende drie wedstrijden gaan cruciaal worden’ en Wander noemt ze nog maar even op; ‘Eerst Zevenhuizen thuis, dan Terschelling uit en dan Oldeholtpade thuis. Pas na deze reeks weten we waar we staan’. ‘Als het dan allemaal meezit, we blijven gespaard van blessures en winnen daarna ook wedstrijden waarin we de mindere zijn dan gaan we nog een mooie periode tegemoet’. ‘Dit doe ik niet alleen, maar samen met mijn technische staf Han Sinninghe en Paul Bolwijn, met looptrainer Jan de Vries en de keepertrainers onder leiding van Geert Spaan. Met elkaar zorgen we voor dit succes’.Kritiek? ‘Die zal er ongetwijfeld zijn, maar zolang dat opbouwend is kan ik er iets mee, anders niet’, gaat Wander verder. ‘Ik heb mensen waar ik op terug kan vallen en voor de rest bespreken we veel op de club’.Hij heeft zelf nog wel een puntje van kritiek en dat is het ontbreken van een verzorger. ‘Als club met ambities heb je die nodig’. Dat dit moeilijk is beseft hij terdege. Toch is Wander er van overtuigd dat er iemand gevonden wordt of dat er iemand zich aanmeld als verzorger bij TLC.De resultaten blijven niet onopgemerkt. Het wordt weer drukker langs de lijn, sponsoren weten TLC weer te vinden en de jeugd kijkt weer op tegen het eerste. En eerlijk is eerlijk, Wander blijkt een geweldige aantrekkingskracht te hebben zowel naar onze jeugd als naar de senioren. Na een periode van negativiteit wordt er weer positief gepraat langs de lijn. En dat allemaal door ‘De Kind Van De Club’.