Auke Birza nieuwe trainer v.v Siddeburen

Na een eerste gespreksronde in de laatste week van 2016 vond op dinsdag 3 januari een 2gesprek plaats met de door de eerste selectiecommissie beoogde nieuwe trainer van Siddeburen, Auke Birza.Aan tafel zaten een 4 koppige afvaardiging van de selectie, de trainer van het 2e elftal en een bestuurslid. Het gesprek verliep dermate positief dat heel kort na het gesprek duidelijk werd dat Birza vanaf seizoen 2017-2018 de nieuwe trainer van de VV Siddeburen gaat worden. Auke Birza is een 'oude bekende' van de club, want hij was ook al drie seizoenen trainer bij Siddeburen van 2004 tot 2007. Duidelijk bleek dat bij beide partijen van die periode een dusdanig goed gevoel is over gebleven dat er met volle overtuiging van weerskanten tot een nieuwe periode van samenwerking kon worden besloten. Auke Birza is tot het eind van dit seizoen nog trainer van 3klasser Hoogkerk.Bron: www. vvsiddeburen.nl