Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken online

Het Nieuwe verenigingsjaar is begonnen en we wensen u dan ook een gezond, gelukkig en sportief 2017 toe! We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd 2016 voor onze vereniging.Komende zaterdag 7 januari houden we in het GRC-clubhuis de informele nieuwjaarsinstuif. Dé plek om elkaar het beste voor 2017 te wensen. Liefhebbers kunnen voor de instuif op het kunstgras achter de kantine meedoen aan de nieuwjaarstraining. De training is van 15.00 – 16.00 uur, waarna van 16.00 – 18.00 uur de instuif is. Rond 17.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk stamppotbuffet! Tot zaterdag.Vanavond start ons eigen voetbalteam REF United met de voorbereiding op het NK zaalvoetbal voor COVS-teams. Dat NK wordt op zaterdag 21 januari in Emmeloord gehouden. Naast twee oefenduels (op 11 en 16 januari) wordt er vanavond 3 januari in Uithuizen meegedaan aan het toernooi om de Hogeland Cup. U bent van harte welkom.Wil je 2017 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? Is het tijd je spelregelkennis op te frissen? En ben je klaar voor de nodige gezelligheid en ontspanning? Doe je voorbereiding op de tweede seizoenshelft dan deels op het prachtige Waddeneiland Ameland en ga van 13 – 15 januari 2017 mee met het Sportweekend Ameland 2017! Je kunt het programma voor het weekeinde deels samenstellen, want naast de gebruikelijke trainingen, kun je onder andere kiezen voor een spectaculaire powerboattocht, beachgolf en paintballen. Bovendien is er vrijdag voor de liefhebbers een poker- en klaverjastoernooi. Voor elk wat wils dus. En uiteraard is er alle gelegenheid voor de nodige ontspanning en gezelligheid. Deelnemers verblijven opnieuw in het gezellige Hotel Ameland. Deelname kost 175 euro.Vanaf volgende week hervatten we de reguliere trainingen op dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op sportpark Corpus den Hoorn.De leerzame, hilarische en gezellige pubquiz wordt hervat op donderdag 2 februari in het GRC-clubhuis. Zorg dat je mobieltje is opgeladen en doe mee, van 21.45 – 22.15 uur.De jaarlijkse reanimatietraining is op maandag 13 februari aanstaande. Deze is bedoeld voor zowel nieuwe deelnemers alsmede als herhaling voor eerdere cursisten. De training is zeer praktijkgericht. Meedoen? Kijk op onze site en schrijf je in!Het Johan Roeders spelregelkampioenschap is alweer toe aan ronde 4 en 5. Deze staan nu online en kon je vinden in het decembernummer van De Aftrap. Maak ze meteen.Op maandag 27 februari is een interessante clubavond in het GRC-clubhuis in Groningen, met als sprekers Siemen en Christian Mulder. Ze nemen ons mee in hun ervaringen als scheidsrechters betaald voetbal en hebben ongetwijfeld de nodige tips voor de collega’s. Komen dus, aanvang 20.00 uur.